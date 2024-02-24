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Помощь Украине: Пентагон открыл десятки уголовных дел
24.02.2024 14:54 Алина Груднева

Помощь Украине: Пентагон открыл десятки уголовных дел

Министерство обороны США открыло более 50 уголовных дел по поводу американской военной помощи США Украине.

По данным Bloomberg, об этом сообщил генинспектор Пентагона Роберт Сторч.

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Уточняется, что ведется расследование фактов мошенничества при закупках, подмены продукции, кражи, а также перенаправления помощи. 

Среди проверок - поставки 155-мм артснарядов. Также проверяются неполные декларации на грузы, которые отправлялись в Украину через Польшу.

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