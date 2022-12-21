



Подросток избил мать сковородкой из-за нежелания убирать в комнате

17-летнего подростка Тобиаса Джейкоба Брюэра из Флориды обвиняют в том, что он ударил ножом и избил сковородой свою маму после того, как его попросили поддерживать порядок в его комнате.



Подросток был арестован 30 ноября и помещен в центр содержания под стражей для несовершеннолетних после того, как он якобы несколько раз ударил свою маму перочинным ножом. Об этом сообщает The Mirror.



Юноша признался полицейским, что бил свою мать сковородкой, пока не сломалась ручка.



"Подозреваемый сообщил, что не любит убирать свою комнату и устал от того, что жертва (его мама) постоянно твердит об этом", - сказано в показаниях.



Брюэр также признался, что отправил другу сообщение с просьбой принести пистолет, чтобы "застрелить жертву". Однако его друг отказался и принес нож.



Пострадавшая мать была доставлена ​​в больницу в критическом состоянии.