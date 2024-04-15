



Почти сотня конгрессменов открыто призывают Джонсона помочь Украине и Израилю

Почти сто членов Конгресса США, представляющих обе партии, открыто призывают спикера Палаты представителей США Майка Джонсона начать и немедленно рассмотрение законопроекта о помощи Украине и Израилю, принятого Сенатом.



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"В эти выходные иранский режим запустил сотни беспилотников, крылатых и баллистических ракет непосредственно по нашему ключевому демократическому союзнику на Ближнем Востоке – Израилю. Время имеет большое значение, и мы должны обеспечить доставку необходимой помощи Израилю и другим нашим демократическим союзникам, перед которыми встали угрозы со стороны наших противников по всему миру", – говорится в письме, опубликованном на официальной странице одного из подписавших – конгрессмена Джоша Хоттгеймера.



Письмо содержит призыв "внести на рассмотрение для немедленного голосования пакет с дополнительным финансированием, принятый Сенатом".



Законодатели отмечают, что этот законопроект получил поддержку обеих партий – 70 из 100 голосов в Сенате. В случае его внесения в нижнюю палату в понедельник, он может поступить на подпись президенту вечером того же дня.

