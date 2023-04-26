



Почти половина демократов против выдвижения Байдена на второй срок – опрос



Почти половина представителей Демократической партии США полагают, что действующему американскому лидеру Джо Байдену не стоит баллотироваться на второй президентский срок. Об этом пишет The Hill.



Издание ссылается на результаты проведенного опроса, согласно которому более 60% демократов назвали 80-летнего Байдена слишком старым для работы в правительстве. Еще 44% членов Демократической партии уверены, что Байдену не следует выдвигать свою кандидатуру на повторный президентский срок.



Приблизительно две трети опрошенных выразили свое несогласие с повторным выдвижением в кандидаты Байдена или его предшественника Дональда Трампа. В то же время результаты опроса свидетельствуют, что Байден опережает Трампа в гипотетическом поединке на 5 пунктов – 43% против 38%.



Впрочем, несмотря на результаты соцопроса, согласно которому многие граждане США не хотят участия в выборах в 2024 году Байдена или Трампа, у обоих политиков есть все основания для выигрыша от представляемых ими политсил.



Вчера американский президент Джо Байден официально уведомил о намерении участвовать в очередных выборах главы государства в следующем году.

