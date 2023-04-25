



Американцы не хотят матч-реванша Трампа и Байдена - опрос

Новый опрос NBC News, опубликованный в воскресенье, 23 апреля, показал, что большинство американцев не хотят, чтобы бывший президент Дональд Трамп баллотировался в Белый дом в 2024 году, и большинство также не хочет, чтобы действующий президент США Джо Байден баллотировался на второй срок.



Опрос показал, что 60 процентов американцев считают, что Трампу не следует пытаться вернуть себе Овальный кабинет, в том числе примерно треть республиканцев. 30% тех, кто считает, что ему не следует баллотироваться в 2024 году, в качестве "основной" причины называют уголовные обвинения, выдвинутые против него в Нью-Йорке.



В то же время 70 процентов американцев считают, что Байдену не следует баллотироваться на второй срок, в том числе 51 процент демократов. 48% из тех, кто сказал, что ему не следует снова баллотироваться, назвали его возраст "основной" причиной.



Трамп подтвердил свое намерение баллотироваться от республиканцев в 2024 году, и опрос был проведен за несколько дней до того, как Байден, который несколько раз намекал, что будет баллотироваться на новый срок, как ожидается, официально начнет свою кампанию.



По данным The Hill, этот опрос соответствует другим опросам, указывающим на низкую поддержку избирателей в отношении Трампа и Байдена.



Недавний опрос Yahoo News/YouGov показал, что 38% респондентов сообщили, что чувствуют себя "истощенными" из-за идеи матча-реванша Байдена и Трампа на президентских выборах.

