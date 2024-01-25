



Первая казнь в Алабаме с использованием газа азота назначена на вечер четверга

В четверг вечером в Алабаме будет проведена казнь с использованием газа азота, что станет первым случаем применения этого метода в Соединенных Штатах.



Это решение было принято после того, как в среду, 23 января Верховный суд США и федеральный апелляционный суд отказались остановить запланированную казнь заключенного Кеннета Юджина Смита в Алабаме. Казнь с помощью азотной гипоксии предполагает лишение человека кислорода, необходимого для поддержания функций организма. Этот химический элемент составляет 78 процентов воздуха, вдыхаемого человеком, и безвреден, когда вдыхается вместе с кислородом.



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58-летний Смит - один из двух мужчин, признанных виновными в заказном убийстве 1988 года, когда он и его сообщник нанесли Элизабет Сеннетт десять ножевых ранений в округе Колберт штата Алабама. Запланированная казнь вызвала споры: некоторые правозащитники утверждают, что этот метод может быть приравнен к пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению в соответствии с международным правом прав человека. Управление ООН по правам человека ранее в этом месяце заявило, что оно "встревожено" казнью, и отметило, что в Алабаме нет положения об усыплении перед применением этого метода, хотя крупных животных часто усыпляют при помощи азотного газа.

