



Пелоси назвала создание Израиля “величайшим политическим подвигом 20-го века”

Экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала создание Израиля в 1948 году “величайшим политическим подвигом 20-го века”.



“Мы гордимся тем, что Трумэн сразу же признал Государство Израиль, что я считаю величайшим политическим подвигом 20-го века – еврейской демократии на территории бывшей Палестины”, – сказала она на на мероприятии, организованном Еврейским демократическим советом Америки, где ей вручили награду “Защитник демократии”.