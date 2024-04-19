



Палата представителей США - на шаг ближе к одобрению пакета помощи Украине

Палата представителей США поддержала вынесение на голосование законопроекта о предоставлении пакета военной помощи Украине.



Об этом сообщает американская газета The Hill.



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Уточняется, что решение было принято в ходе процедурного голосования в Конгрессе.



Его поддержали 316 конгрессменов при необходимых 218. Таким образом, законопроект о военной помощи Украине был допущен к окончательному голосованию, которое состоится 20 апреля.



По словам журналиста "Голоса Америки" Остапа Яриша, в случае, если законопроект будет принят, Пентагон оперативно предоставит Киеву вооружение. По данным Politico, речь идет об артиллерии и средствах ПВО.



"Чиновники министерства обороны работают над созданием пакета американского оборудования, которое можно будет быстро пройти через бюрократический процесс, как только закон будет принят и подписан президентом", - сказано в материале.



Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сказал о пакете помощи, что это лучшее, что США могут предоставить в нынешних условиях. По его словам, законопроект, где объединялось финансирование для Украины, Израиля и Тайваня, был "фактически безлимитным чеком на получение иностранной помощи". В этом смысле разбиение их на отдельные законопроекты является "лучшим процессом".