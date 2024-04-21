



Палата представителей проголосовала за возможный запрет TikTok в США

В субботу, 20 апреля Палата представителей приняла закон, запрещающий TikTok в США, если китайский владелец популярной социальной сети не продаст свою долю в течение года, но не стоит ожидать, что приложение исчезнет в ближайшее время.



Решение республиканцев Палаты представителей включить TikTok в более широкий пакет иностранной помощи, который является приоритетом для президента Джо Байдена, при широкой поддержке конгрессом Украины и Израиля, ускорило принятие запрета после того, как предыдущая версия застопорилась в Сенате.



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Отдельный законопроект с шестимесячным сроком реализации был принят Палатой представителей в марте подавляющим большинством двухпартийных голосов, поскольку и демократы, и республиканцы высказывали опасения по поводу национальной безопасности владельца приложения, китайской технологической компании ByteDance Ltd.



Измененная мера теперь направлена в Сенат после переговоров, в результате которых был достигнут компромисс.

Однако даже если закон будет принят, у компании будет до года, чтобы найти покупателя, и она, скорее всего, попытается оспорить закон в суде, утверждая, что он лишает миллионы пользователей приложения их прав на Первую поправку.



Судебные споры могут значительно затянуть сроки, установленные Конгрессом, или заблокировать вступление закона в силу.

