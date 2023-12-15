



Отныне ни один президент США не сможет самостоятельно вывести страну из НАТО

Конгресс одобрил закон, который не позволит какому-либо президенту США выйти из НАТО без одобрения Сената или акта Конгресса. Об этом сообщает издание The Hill.



Эта мера, инициированная сенаторами Тимом Кейном (демократ от штата Вирджиния) и Марко Рубио (республиканец от Флориды), была включена в ежегодный Закон о полномочиях национальной обороны, который был принят Палатой представителей в четверг и, как ожидается, будет подписан Президент Байден.



Это положение подчеркивает приверженность Конгресса альянсу НАТО, который постоянно подвергался нападкам бывшего президента Трампа во время его каденции. При Байдене значение альянса возросло, особенно после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.



Байден в течение своего срока вложил значительные средства в альянс НАТО, перебросив в Европу большую армию, а также военные ресурсы в качестве демонстрации силы перед путинской Россией. Не стоит забывать, что во все еще длящуюся каденцию Байдена, альянс расширился за счет включения Финляндии, также прилагаются постоянные усилия по обеспечению полного присоединения Швеции.



Трамп, являющийся фаворитом на пост президента от Республиканской партии, дал смешанные сообщения об альянсе в преддверии 2024 года. Сторонники бывшего президента говорят, что его жесткие высказывания и критика в адрес альянса послужили вдохновением государств-членов выполнить свои обязательства по достижению 2% расходов на оборону, что облегчит бремя США.

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Но критики Трампа говорят, что риторика бывшего президента ослабляет единство и силу целей альянса. И они выразили обеспокоенность тем, что Трамп откажется от обязательств США по пакту о взаимной обороне альянса или полностью выведет США из альянса.