



Отборным матом: стало известно, как Байден называет Трампа

Президент США Джо Байден в матерных выражениях описывает его главного конкурента в предстоящих выборах Дональда Трампа.



Об этом сообщает Politico со ссылкой на его окружение.



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"Президент описал Трампа давним друзьям и ближайшим помощникам как "больного у*бка", который наслаждается чужими несчастьями. По словам одного из людей, который разговаривал с президентом, Байден недавно сказал о Трампе: "Какой же этот парень гр*баный м*дак", - сообщает издание.



Уточняется, что в ответ на запрос журналистов Белый дом отказался комментировать эту статью.