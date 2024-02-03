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Отборным матом: стало известно, как Байден называет Трампа
03.02.2024 09:25 Алина Груднева

Отборным матом: стало известно, как Байден называет Трампа

Президент США Джо Байден в матерных выражениях описывает его главного конкурента в предстоящих выборах Дональда Трампа.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на его окружение.

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"Президент описал Трампа давним друзьям и ближайшим помощникам как "больного у*бка", который наслаждается чужими несчастьями. По словам одного из людей, который разговаривал с президентом, Байден недавно сказал о Трампе: "Какой же этот парень гр*баный м*дак", - сообщает издание.

Уточняется, что в ответ на запрос журналистов Белый дом отказался комментировать эту статью.

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