



От Байдена требуют признания определения антисемитизма IHRA

Сионистская организация Америки (ZOA) призвала президента США Джо Байдену признать определение антисемитизма IHRA.



Об этом говорится в письме, направленном американскому лидеру.



"Перед Песахом вы заверили еврейскую общину в том, что поддерживаете ее и привержены безопасности еврейского народа. Вы признали, что выражение ненависти к евреям — это пятно на нашей нации. Потому крайне важно, чтобы ваш предстоящий план действий по борьбе с антисемитизмом признал рабочее определение IHRA в качестве единственного официального определения антисемитизма, которое будет использоваться федеральным правительством", - сказано в письме.



В организации напомнили, что определение IHRA принято уже в 40 странах мира, а по состоянию на декабрь прошлого года его одобрили в общей сложности 1116 глобальных организаций.



"Более половины штатов США также приняли это определение. Оно использовалось в его нынешней или аналогичной форме несколькими последними администрациями. Вскоре после вашей инаугурации госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что ваша администрация "с энтузиазмом поддерживает" определение IHRA", - добавили в письме.



Напомним, что Международный альянс памяти жертв Холокоста (IHRA) принял рабочее определение антисемитизма на пленарном заседании в 2016 году.



"Антисемитизм – это определенное восприятие евреев, которое может быть выражено как ненависть к евреям. Риторические и физические проявления антисемитизма направлены против евреев или неевреев и/или их собственности, в отношении еврейских общинных учреждений и религиозных объектов", – говорится в рабочем определении антисемитизма.

