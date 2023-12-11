



Остин: США помогут сформировать силы для сдерживания России

США помогут Украине сформировать силы, которые смогут сдерживать Россию в ближайшие годы.



Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин на фоне официального визита президента Украины Владимира Зеленского.



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"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы намерены помочь Украине закрепить и расширить ее боевые успехи, а также создать будущие силы, способные отразить российскую агрессию в ближайшие годы", - сказал он.



Глава Пентагона отметил, что США полны решимости помочь Украине в борьбе за защиту своей территории.