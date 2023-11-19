Опрос: Трамп обгоняет Байдена
В настоящее время действия Байдена во внешней политике одобряют только 33%, это на 8 пунктов меньше, чем в сентябре. В частности, 62% избирателей, в том числе 30% демократов, заявили, что они не одобряют внешнюю политику президента.
И только 34% всех избирателей одобряют то, как Байден ведет войну между Израилем и ХАМАС против 56%, которые говорят, что не одобряют.
На 13 ноября 2023 в выборах президента США 2024 от Республиканской партии принимают участие такие известные кандидаты:
Дональд Трамп , бывший президент США
Дуг Бергам , губернатор Северной Дакоты
Рон Десантис , губернатор Флориды
Крис Кристи , бывший губернатор Нью-Джерси
Явным лидером становится Дональд Трамп. Он пользуется самой большой поддержкой республиканцев, так что букмекеры выделили своего фаворита.
Как свидетельствует опрос NBC, поддержать Трампа на выборах готовы 46% респондентов, тогда как Байдена - 44%.
Важно понимать, что уровень поддержки Трампа фактически не изменился с июля этого года, это поддержка Байдена упала.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.