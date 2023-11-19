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Опрос: Трамп обгоняет Байдена
19.11.2023 20:04 Катя Шульц

Опрос: Трамп обгоняет Байдена

В настоящее время действия Байдена во внешней политике одобряют только 33%, это на 8 пунктов меньше, чем в сентябре. В частности, 62% избирателей, в том числе 30% демократов, заявили, что они не одобряют внешнюю политику президента.

И только 34% всех избирателей одобряют то, как Байден ведет войну между Израилем и ХАМАС против 56%, которые говорят, что не одобряют.

На 13 ноября 2023 в выборах президента США 2024 от Республиканской партии принимают участие такие известные кандидаты:

Дональд Трамп , бывший президент США
Дуг Бергам , губернатор Северной Дакоты
Рон Десантис , губернатор Флориды
Крис Кристи , бывший губернатор Нью-Джерси

Явным лидером становится Дональд Трамп. Он пользуется самой большой поддержкой республиканцев, так что букмекеры выделили своего фаворита.

Как свидетельствует опрос NBC, поддержать Трампа на выборах готовы 46% респондентов, тогда как Байдена - 44%.

Важно понимать, что уровень поддержки Трампа фактически не изменился с июля этого года, это поддержка Байдена упала.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.
 

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