



Опрос: Трамп обгоняет Байдена

В настоящее время действия Байдена во внешней политике одобряют только 33%, это на 8 пунктов меньше, чем в сентябре. В частности, 62% избирателей, в том числе 30% демократов, заявили, что они не одобряют внешнюю политику президента.



И только 34% всех избирателей одобряют то, как Байден ведет войну между Израилем и ХАМАС против 56%, которые говорят, что не одобряют.



На 13 ноября 2023 в выборах президента США 2024 от Республиканской партии принимают участие такие известные кандидаты:



Дональд Трамп , бывший президент США

Дуг Бергам , губернатор Северной Дакоты

Рон Десантис , губернатор Флориды

Крис Кристи , бывший губернатор Нью-Джерси



Явным лидером становится Дональд Трамп. Он пользуется самой большой поддержкой республиканцев, так что букмекеры выделили своего фаворита.



Как свидетельствует опрос NBC, поддержать Трампа на выборах готовы 46% респондентов, тогда как Байдена - 44%.



Важно понимать, что уровень поддержки Трампа фактически не изменился с июля этого года, это поддержка Байдена упала.



Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

