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Опрос: мусульмане в США считают атаку ХАМАСа "оправданной"
31.10.2023 20:16 Алина Груднева

Опрос: мусульмане в США считают атаку ХАМАСа "оправданной"

Большинство американских мусульман согласны, что Израиль имеет право на самозащиту, но считают резню, устроенную ХАМАСом, "оправданной" в рамках "борьбы за палестинское государство".

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Cygnal.

Большинство респондентов не согласны с тем, что Израиль должен проводить масштабную наземную операцию в Газе.

Опрос также показал, что недоверие и неприязнь мусульман к президенту США Джо Байдену выше, чем к лидеру ХАМАСа Исмаилу Ханийе - 46% против 34%.

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