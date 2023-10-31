



Опрос: мусульмане в США считают атаку ХАМАСа "оправданной"

Большинство американских мусульман согласны, что Израиль имеет право на самозащиту, но считают резню, устроенную ХАМАСом, "оправданной" в рамках "борьбы за палестинское государство".



Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Cygnal.



Большинство респондентов не согласны с тем, что Израиль должен проводить масштабную наземную операцию в Газе.



Опрос также показал, что недоверие и неприязнь мусульман к президенту США Джо Байдену выше, чем к лидеру ХАМАСа Исмаилу Ханийе - 46% против 34%.