



Опасный ледяной шторм обрушился на юг США

Почти 38 миллионов человек находятся под угрозой опасной зимней погоды в южно-центральной части США, от Теннесси до Техаса.



Смесь ледяного дождя, мокрого снега и очень холодного воздуха уже обрушилась на некоторые районы региона и, как ожидается, продлится до середины недели.



Было отменено более 1000 рейсов, особенно пострадали аэропорты в Техасе.



Прогноз предполагает "рискованные условия для поездок" в ближайшие несколько дней.



Во вторник утром Национальная метеорологическая служба предсказала, что на дорогах в Остине, Далласе, Литл-Роке и Мемфисе скопится более полудюйма льда.



"В дополнение к потенциально опасным условиям путешествия такое количество льда, вероятно, приведет к повреждению деревьев и разрозненным отключениям электроэнергии в наиболее пострадавших регионах", — добавили в агентстве.



Несколько школ в Техасе были закрыты в ожидании шторма.



Это погодное явление вызвано арктическим холодным фронтальным проходом, направляющимся на юг, где он сталкивается с теплым и влажным воздухом из Мексиканского залива.



В результате выпадут зимние осадки, которые, как ожидается, обрушатся на регион, сообщили в NWS. Агентство также ожидает, что к середине недели проливные дожди и внезапные внезапные наводнения обрушатся на районы глубокого юга и юго-востока.



По состоянию на утро вторника более 980 рейсов из США были отменены, что затронуло такие крупные авиакомпании, как Delta, American, United и Southwest, согласно данным веб-сайта FlightAware, отслеживающего данные о рейсах. Все авиакомпании разрешили пассажирам перебронировать билеты без дополнительных сборов.



Опасные условия движения уже затронули водителей в Техасе в понедельник: в Арлингтоне сообщалось об автомобильных авариях из-за ледяной бури.

