Официально: Ллойда Остина на посту временно заменит Кэтлин Хик
Стало известно, что госпитализированный ранее глава Пентагона Ллойд Остин передал обязанности своего офиса заместителю главы Пентагона Кэтлин Хикс.
Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер
Как мы уже и сообщали ранее, Ллойд Остин был срочно госпитализирован в связи с обострением проблем мочеполовой системы.
Впрочем, Остин сохранит за собой руководство своим офисом в качестве министра обороны.
Кэтлин Хикс не в первый раз получает от главы Пентагона полномочия. Она уже замещала своего начальника на посту, когда Остин был госпитализирован в канун Нового года.
Стоит отметить, что Остин должен лично возглавить заседание контактной группы в формате Рамштайн, которое состоится 14 февраля в Брюсселе.