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Официально: Ллойда Остина на посту временно заменит Кэтлин Хик
12.02.2024 09:12 MIGnews.com

Официально: Ллойда Остина на посту временно заменит Кэтлин Хик

Стало известно, что госпитализированный  ранее глава Пентагона Ллойд Остин передал обязанности своего офиса заместителю главы Пентагона Кэтлин Хикс.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер

Как мы уже и сообщали ранее, Ллойд Остин был срочно госпитализирован в связи с обострением проблем мочеполовой системы.

Впрочем, Остин сохранит за собой руководство своим офисом в качестве министра обороны. 

Кэтлин Хикс не в первый раз получает от главы Пентагона полномочия. Она уже замещала своего начальника на посту, когда Остин был госпитализирован в канун Нового года.
 
Стоит отметить, что Остин должен лично возглавить заседание контактной группы в формате Рамштайн, которое состоится 14 февраля в Брюсселе.

 

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