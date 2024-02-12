



Официально: Ллойда Остина на посту временно заменит Кэтлин Хик

Стало известно, что госпитализированный ранее глава Пентагона Ллойд Остин передал обязанности своего офиса заместителю главы Пентагона Кэтлин Хикс.



Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер



Как мы уже и сообщали ранее, Ллойд Остин был срочно госпитализирован в связи с обострением проблем мочеполовой системы.



Впрочем, Остин сохранит за собой руководство своим офисом в качестве министра обороны.



Кэтлин Хикс не в первый раз получает от главы Пентагона полномочия. Она уже замещала своего начальника на посту, когда Остин был госпитализирован в канун Нового года.



Стоит отметить, что Остин должен лично возглавить заседание контактной группы в формате Рамштайн, которое состоится 14 февраля в Брюсселе.



