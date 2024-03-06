



Официально: Хейли выбыла из гонки с Трампом

Единственная оставшаяся соперника Дональда Трампа на выдвижение от Республиканской партии на пост президента США Никки Хейли официально вышла из предвыборной гонки.



Об этом она объявила 6 марта после "супервторника" в Соединенных Штатах.



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Бывшая губернатор Южной Каролины заявила, что останавливает свою кампанию после поражения в ходе голосований в большинстве штатов. Хейли поздравила Трампа с победой на кокусах и пожелала ему "всего наилучшего".



"Я всегда поддерживала кандидата от Республиканской партии. Теперь Трамп должен заслужить голоса тех в нашей партии и за ее пределами, кто его не поддержал", - сказала она.



Как сообщалось ранее, уход Хейли позволит Трампу сосредоточиться исключительно на вероятном поединке-реванше с Байденом в ноябре.