



Обама заранее знал о сенсационном обращении Клуни к Байдену

Бывший президент США Барак Обама заранее знал о том, что оскароносный актер Джордж Клуни призовет Джо Байдена выйти из президентской гонки.



Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.



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По их словам, Обама не возражал против сенсационного призыва Клуни к Байдену. Уточняется, что актер заранее позвонил ему, чтобы предупредить о своем намерении.



И Клуни, и Обама посетили мероприятие по сбору средств Демократической партии. Команда бывшего президента США отказалась комментировать этот отчет.



Напомним, что ранее Клуни заявил о поддержке Байдена за его характер и моральные качества. Тем не менее, он был озадачен состоянием президента США, особенно, после дебатов. В связи с этим актер призвал демократа выйти из президентской гонки.