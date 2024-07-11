



Джордж Клуни призвал Байдена покинуть президентскую гонку

Сторонник Демократической партии, актер Джордж Клуни призвал Джо Байдена выйти из президентской гонки.



Об этом он написал в колонке для газеты The New York Times.



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По словам Клуни, он любит Байдена как сенатора, вице-президента и президента США и считает его другом.



"Я верю в его характер. Верю в его моральные качества. За последние четыре года он выиграл множество сражений, с которыми ему пришлось столкнуться. Но единственная битва, которую он не может выиграть - это борьба со временем. Ужасно это говорить, но Джо Байден, с которым я виделся три недели назад на сборе средств, не был Джо Байденом из 2010 года. Он даже не был Джо Байденом из 2020 года. Это был тот же человек, которого мы все видели на дебатах", - отметил он.



Клуни добавил, что демократам стоит прекратить делать вид, будто 51 млн человек этого не видели. Он уверен, что лидеры партии так боятся победы Трампа, что решили проигнорировать все предупредительные знаки.



"Это не только мое мнение. Это мнение каждого сенатора, члена Конгресса и губернатора, с которыми я разговаривал один на один. Каждого - независимо от того, что он или она говорит публично", - добавил Клуни.