Нью-Йорк: на автоматах с еврейскими газетами в Йом-Кипур появилась свастика

В Йом-Кипур неизвестные в нью-йоркском районе Квинс нарисовали свастику на боксах с еврейскими газетами.

Соответствующее фото опубликовали в соцсетях.

Местный политик Даниэл Розенталь показал автоматы с газетами The Queens Jewish Link, The Bukharian Jewish Link и The 5 Towns Jewish Times, на которых были нарисованы свастики.

"Мы должны иметь возможность чувствовать себя в безопасности в наших районах. Мы должны делать больше. Продолжающийся рост антисемитизма неустойчив и неприемлем", — сказал Розенталь.

