



Новое дело против Трампа: обвиняют в мошенничестве

2 октября должен начаться еще один суд против бывшего президента США Дональда Трампа, однако прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс призывает суд признать его мошенником еще до слушаний, пишет агентство Reuters.



Согласно заявлению прокурора, с 2011 по 2021 год Трамп предоставлял банкирам и страховым компаниям ложные данные о своем состоянии, превысив их на 2,23 млрд долларов.



"Кумулятивный эффект этих многочисленных мошеннических схем по увеличению активов мистера Трампа, а значит, и его собственного капитала, потрясающий, и является лишь верхушкой гораздо большего айсберга обмана", - сказала Джеймс.



Отмечается, что прокурор требует от суда признать Трампа мошенником еще до начала слушаний. В случае доказательства вины тот будет вынужден оплатить штраф в размере 250 млн долларов.



Напомним, сейчас Трампу предъявлено 91 уголовное обвинение по трем делам. Его обвиняют в выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэль, подрыве выборов 2020 года и неправомерном распоряжении секретной информацией после того, как он покинул пост.



