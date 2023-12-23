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"Нет выбора": Трамп выступил за уничтожение ХАМАСа
23.12.2023 20:48 Алина Груднева

"Нет выбора": Трамп выступил за уничтожение ХАМАСа

Бывший президент США Дональд Трамп выступил за уничтожение палестинской террористической организации ХАМАС.

Соответствующее заявление он сделал в радио-интервью.

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"Нужно избавиться от ХАМАСа. Израиль должен это сделать. У них нет выбора", - считает Трамп.

Он напомнил, что поддержал Израиль, когда был президентом. В ходе интервью вспомнили о том, что при Трампе посольство США было перенесено в Иерусалим, что были подписаны Соглашения Авраама. Трамп в очередной раз раскритиковал Джо Байдена в его политике в отношении Израиля.

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