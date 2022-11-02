



Напавший на мужа Нэнси Пелоси не признал вину

42-летний Дэвид Депепи, который совершил нападение на Пола Пелоси (мужа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси), предстал во вторник перед судом, где не признал свою вину ни по одному из предъявленных ему обвинений.



Об этом сообщает телеканал NBC.



Кроме этого, выяснилось, что Депепи сказал полицейским на месте происшествия, что он выполнял "самоубийственную миссию" и имел дополнительные цели.



"Я действительно не хотел причинять ему боль, но вы же знаете, что это была самоубийственная миссия. Я не собираюсь стоять здесь и ничего не делать, даже если это будет стоить мне жизни", - заявил Депепи.



Нападавшему может грозить от 13 лет до пожизненного заключения, если он будет признан виновным.