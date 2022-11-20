



Нападение на гей-клуб в США: 5 убитых и 18 раненых

5 человек погибли и еще 18 были ранены после того, как вооруженный преступник открыл огонь в гей-клубе в Колорадо-Спрингс. О состоянии госпитализированных пока не сообщалось.



Инцидент произошел в заведении под названием Club Q, сообщает газета The Mirror. Клуб позиционирует себя как "ночной клуб для геев и лесбиянок, ориентированный на взрослых, где проводятся тематические вечера".



Нападение произошло в День памяти трансгендеров, который отмечается ежегодно 20 ноября в память о тех, кто был убит в результате трансфобии.

