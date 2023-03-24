



Минюст США расследует обход санкций в отношении РФ банками Credit Suisse и UBS

Credit Suisse Group AG и UBS Group AG входят в число банков, которые находятся под пристальным вниманием в рамках расследования Министерства юстиции США о том, помогали ли финансовые специалисты российским олигархам обходить санкции, пишет Bloomberg.



Швейцарские банки были включены в недавнюю волну повесток, разосланных правительством США. Запросы на получение информации были направлены до кризиса, охватившего Credit Suisse и приведшего к предполагаемому поглощению UBS своего конкурента.



На момент прекращения работы с индивидуальными российскими клиентами в мае прошлого года Credit Suisse держал для них около $33 млрд, что на 50% больше, чем UBS, несмотря на более крупный бизнес последнего по управлению состоянием.



Повестки также были направлены сотрудникам некоторых крупных американских банков.



Банки могут понести серьезные наказания за нарушение санкций США. BNP Paribas в 2014 году согласился выплатить почти $9 млрд после того, как признал себя виновным по обвинению США в обработке транзакций для попавших под санкции суданских, иранских и кубинских организаций. В 2019 году Standard Chartered Bank согласился выплатить более $1 млрд для урегулирования расследования Министерства юстиции, в ходе которого бывший сотрудник банка признал себя виновным в сговоре с целью нарушения санкций США в отношении Ирана.