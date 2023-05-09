



Минюст США начал расследование против Binance из-за возможного обхода санкций

Минюст США проверяет, использовалась ли криптобиржа для обхода антироссийских санкций.



Binance заявила, что соблюдает все американские и международные финансовые санкции.



Расследование ведётся параллельно с другими разбирательствами, а компания ведёт переговоры с Минюстом, чтобы разрешить предыдущие жалобы, связанные с обходом санкций Ирана.



Это не первое расследование против криптобиржи в США. В мае 2021 года его проводили Минюст и налоговая служба, не назвав причин.



Последнее время власти часто говорили о том, что криптовалюты используют для сокрытия незаконных транзакций.



В 2022 году Binance обработала платежей на $10 млрд для преступных организаций и компаний, которые хотят обойти санкции США. Сама компания назвала расчёты неточными и заявляла, что «обеспечивает высокие отраслевые стандарты».