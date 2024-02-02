Министерство финансов США ввело против Ирана новые санкции
Министерство финансов США заявляет, что оно наложило санкции на четыре базирующиеся в Иране и Гонконге компании за предоставление материалов и технологий для иранских программ баллистических ракет и беспилотников, а также на базирующуюся в Гонконге фирму за продажу иранских товаров.
Министерство финансов также заявило, что ввело санкции в отношении шести должностных лиц киберэлектронного командования КСИР Ирана за злонамеренную кибердеятельность против критической инфраструктуры в США и других странах.
Под санкции попадают все имущество указанных юридических и физических лиц, находящееся в США или подпадающее под контроль США. Как правило, физлицам и компаниям в США запрещается совершать сделки с имуществом указанных лиц.