



Министерство финансов США ввело против Ирана новые санкции

Министерство финансов США заявляет, что оно наложило санкции на четыре базирующиеся в Иране и Гонконге компании за предоставление материалов и технологий для иранских программ баллистических ракет и беспилотников, а также на базирующуюся в Гонконге фирму за продажу иранских товаров.



Министерство финансов также заявило, что ввело санкции в отношении шести должностных лиц киберэлектронного командования КСИР Ирана за злонамеренную кибердеятельность против критической инфраструктуры в США и ​​других странах.



Под санкции попадают все имущество указанных юридических и физических лиц, находящееся в США или подпадающее под контроль США. Как правило, физлицам и компаниям в США запрещается совершать сделки с имуществом указанных лиц.



