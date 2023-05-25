



Мать из Флориды сожалеет, что пропагандировала “Протоколы сионских мудрецов”

За несколько месяцев до того, как Дейли Салинас убедила местную школу ограничить доступ к стихотворению Аманды Горман, она опубликовала антисемитские посты на своей странице в Facebook. Теперь женщина извиняется за одно из этих действий и не раскаивается в другом.



“Я хочу извиниться перед еврейской общиной”, – сказала Салинас Еврейскому телеграфному агентству в среду. Она извинилась за пост в Facebook, которым она поделилась в марте, предлагая краткое изложение “Протоколов сионских мудрецов”, печально известной антисемитской подделки, написанной более века назад в России.



“Я не та, о ком говорится в сообщении”, – уверила она. “Я люблю еврейскую общину”.



Инцидент привлек внимание после того, как The Miami Herald идентифицировала Салинас как женщину из Майами-Лейкс, которая обратилась в школу своих детей с просьбой запретить ученикам доступ к стихотворению Горман ”Холм, на который мы взбираемся”, прочитанном на инаугурации президента Джо Байдена. Салинас также обратилась в школу с ходатайством об ограничении детских книг о чернокожем поэте Лэнгстоне Хьюзе, а также истории афроамериканцев и кубинцев. После того, как комитет рассмотрел ее запрос, школьный округ округа Майами-Дейд решил ограничить все книги о Кубе, кроме одной.



Салинас возмутило стихотворение Горман, которое она не прочла полностью, на том основании, что оно содержит “косвенные послания ненависти”.

После того, как история о ней была опубликована, группа “Майами против фашизма” привлекла внимание к ее аккаунту в Facebook, содержащем политические тексты, отражающие шовинистскую и антисемитскую идеологию.



Пост Салинас о “Протоколах” включал в себя список шагов “еврейских сионистов” для достижения мирового господства. Среди них –”Разместить наших агентов и помощников повсюду”, “Замените монархическое правление социалистическим, затем коммунизмом, затем деспотизмом” и “Приносить в жертву людей (включая иногда евреев), когда это необходимо”.



В среду, Салинас подтвердила, что пост о “Протоколах” принадлежал ей, и извинилась за него. Женщина объяснила, что ее отвращение к коммунизму связано с ее кубинской идентичностью, добавив, что английский не является ее родным языком.



“Я увидела слово “коммунизм” и подумала, что это что-то о коммунизме, – сказала она. “Я не читала весь текст”.



Салинас утверждает, что ее сердце “сжалось от боли”, когда она подумала, что люди сочтут ее антисемиткой за репост публикации “Протоколов” и удалила скандальное сообщение. Она заявила, что является христианкой, и добавила: “Мы защищаем еврейский народ”. По словам Салинас, у нее есть друзья-евреи, и она является поклонницей израильского сериала Netflix "Фауда". Согласно ее мнению, книги о Кубе, против которых она выступила, “не рассказывают всей истории о Кубе, коммунизме, диктаторах и людях, которые умирают, пытаясь перебраться в Америку”.



В аккаунте Салинас размещено также видео с Proud Boys, ультраправой группой , связанной с антисемитскими активистами , а также видео ее участия в протесте школьного совета в прошлом году с группой Moms For Liberty, которая активно добивается изъятия книг по всей стране. Такие группы сыграли важную роль в использовании законов, подписанных губернатором Флориды Роном ДеСантисом, которые позволяют родителям оспаривать наличие любой книги в школьных библиотеках. В некоторых случаях эти проблемы привели к изъятию книг о Холокосте и еврейской культуре.



Салинас отрицает причастие к обоим группам и заявила, что только что присутствовала на их акциях протеста. На вопрос, почему она вообще хотела убрать книги, женщина ответила, что “только выразила свое мнение” о том, что они “не поддерживают учебную программу”.



“Я не книжный человек. Я просто мама, занимающаяся образованием своих детей”, – сказала она.



Аманда Горман написала в Twitter, что она была “опустошена” удалением в детской школе Салинаса.



“Часто все, что нужно, чтобы удалить произведения из наших библиотек и школ, – это всего лишь одно возражение”, – написала она.