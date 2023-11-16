



Маску понравился антисемитский пост

На фоне всплеска антисемитизма, вызванного войной в Газе, пользователь X написал: "Итак. Еврейские общины продвигают именно тот вид диалектической ненависти к белым, который, как они утверждают, хотят, чтобы люди перестали использовать против них. Мне глубоко наплевать на то, что сейчас западное еврейское население приходит в беспокойство", на что Маск ответил: "Вы сказали чистую правду".



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По данным Международного исследовательского института ISD, опубликованным в марте, с тех пор как миллиардер приобрел платформу, обязавшись превратить ее в "центр свободы слова", количество антисемитских твитов в социальной сети X выросло на 105% в среднем за неделю.

