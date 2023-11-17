



Маск разразился антисемитской тирадой: в Белом доме ответили

Белый дом раскритиковал американского миллиардера Илона Маска за антисемитский пост, в котором тот обвинил евреев в "разжигании ненависти".



"Еврейские общины продвигают именно тот тип диалектической ненависти к белым, которую, как они утверждают, хотят, чтобы люди прекратили использовать против них самих. Я совершенно не заинтересован сейчас в том, чтобы придавать хоть малейшее значение тому, что еврейское население Запада приходит к тревожному осознанию того, что орды меньшинств не слишком-то их любят", - сказал Маск.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Представитель Белого дома Эндрю Бейтс назвал заявление миллиардера неприемлемым, а самого предпринимателя обвинил в повторении "отвратительной лжи".



"Мы самым решительным образом осуждаем эту отвратительную пропаганду антисемитской и расистской ненависти, которая противоречит нашим основным ценностям. На всех нас лежит ответственность объединять людей против ненависти, а также обязанность выступать против всех, кто посягает на достоинство своих соотечественников и ставит под угрозу безопасность наших сообществ", - сказал Бейтс.