Машина въехала в здание в Мичигане, передавив детей: 2 погибших, много раненых

В Мичигане автомобиль въехал в здание, где дети праздновали день рождения.



По данным CNN, 8-летняя девочка и ее 5-летний погибли на месте, еще минимум 12 человек получили ранения.



Женщина в возрасте 66 лет на машине врезалась в здание клуба в Ньюпорте. По предварительным данным, она была в состоянии алкогольного опьянения. Ее задержали.



По данным полиции, девять человек, в том числе трое детей и шестеро взрослых, были доставлены в больницы с опасными для жизни травмами.



"Предварительное расследование показало, что автомобиль проехал через здание, где проходило празднование детского дня рождения, серьезно ранив несколько человек, как детей, так и взрослых", - сообщили в полиции.

JUST IN: ⚠️ Drunk driver in Michigan plows through children's birthday party..



DEVELOPING..



At least 2 CHILDREN KIL-ED.. 13 injured..



pic.twitter.com/bmtF1tLNBp