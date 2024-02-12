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Ллойда Остина госпитализировали второй раз за полтора месяца
12.02.2024 07:21 MIGnews.com

Ллойда Остина госпитализировали второй раз за полтора месяца

Министр обороны США Ллойд Остин был в воскресенье доставлен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида для обследования в связи с симптомами, указывающими на неотложные проблемы урологического характера.

Пресс-секретарь министерства обороны генерал Патрик Райдер сообщил, что в данный момент министр продолжает выполнять свои должностные обязанности. Об этом сообщает Голос Америки.

Согласно сообщению, заместитель министра обороны и председатель Объединенного комитета начальников штабов были оповещены о случившемся. Кроме того, были уведомлены Белый дом и Конгресс.

“В данный момент министр продолжает выполнять функции и обязанности, связанные с его должностью, – сообщается в заявлении Райдера. – Заместитель министра готов взять на себя функции и обязанности министра обороны, если это потребуется”.
 

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