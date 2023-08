Лидер республиканцев снова замер во время разговора с журналистами – видео

У лидера сенатского большинства Митча МакКоннелла во время пресс-конференции в среду, 30 августа, случилось еще одно тревожное зависание. Он замолчал более чем на 30 секунд во время выступления в Торговой палате Северного Кентукки в Ковингтоне. Это было похоже на эпизод в прошлом месяце, когда МакКоннелла пришлось уводить сенатору Джону Баррассо после того, как он внезапно застыл на трибуне во время очередной пресс-конференции с репортерами в Капитолии США.



В среду МакКоннелл внезапно сделал паузу, отвечая на вопрос о том, чтобы баллотироваться на переизбрание в 2026 году. Помощник подошел к нему и спросил, слышал ли он вопрос, но 81-летний политик не ответил.



“Мне очень жаль, нам понадобится минутка”, – сказал помощник.



После полуминуты неловкого молчания МакКоннелл произнес слово ”хорошо”. МакКоннелл ответил еще на два вопроса репортеров, которые его помощнику пришлось повторить.

