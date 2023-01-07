



Кубинская шпионка Ана Белен Монтес освобождена после 20 лет за решеткой

Ана Белен Монтес, одна из самых высокопоставленных американских чиновников, когда-либо осужденных в шпионаже в пользу Кубы, была досрочно освобождена из тюрьмы, подтвердило в пятницу Управление тюрем США. Монтес провела за решеткой 20 лет.



65-летняя Монтес в 2002 году признала себя виновной в сговоре с целью совершения шпионажа после того, как ее обвинили в использовании своего руководящего положения в качестве сотрудника разведывательного управления Министерства обороны для кражи и передачи в Гавану секретной информации, в том числе о личности некоторых американских шпионов.



В возрасте 45 лет она была приговорена к 25 годам лишения свободы.



Гражданка США пуэрториканского происхождения, Монтес начала работать в разведке в 1985 году и быстро поднялась по служебной лестнице, став главным аналитиком агентства по Кубе.



Прокуратура заявила, что в это время Монтес получала закодированные сообщения из Гаваны по коротковолновому радио в виде строк цифр, которые она печатала на оборудованном дешифровщиком ноутбуке для перевода в текст.



Ее обвинили в том, что она предоставила Кубе информацию о личности четырех американских шпионов, а также другую секретную информацию.



Монтес была арестована 21 сентября 2001 года, незадолго до вторжения Соединенных Штатов в Афганистан. Ее адвокат, ведущий специалист по шпионажу, утверждал, что она безоговорочно сотрудничала со следствием.



При вынесении приговора год спустя Монтес утверждала, что она повиновалась своей совести и что политика США в отношении Кубы была жестокой и несправедливой.



"Я чувствовала себя морально обязанной помочь острову защитить себя от наших попыток навязать ему наши ценности и нашу политическую систему", — сказала она.



Рикардо Урбина, судья, выносивший приговор, постановил, что она подвергла риску своих соотечественников и "нацию в целом".



Следующие пять лет после досрочного освобождения Монтес проведет под надзором, с контролем ее доступа в Интернет и запретом работать на правительство и связываться с иностранными агентами без разрешения.

