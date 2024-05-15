



Атака на Бельбек: в РФ заявили о 10 сбитых ATACMS над Крымом

В ночь с 14 на 15 мая во временно оккупированном Крыму были слышны взрывы. Оккупационный глава Севастополя Михаил Развожаев около 02:00 сообщил о "работе ПВО" – несколько ракет якобы были сбиты над акваторией Черного моря и в районе аэродрома "Бельбек".



Из-за падения обломков в районе села Полюшко возник пожар, его погасили, повреждений, по словам Развожаева, нет. Упали обломки сбитой ракеты и в частном секторе в районе улицы Федоровской в Севастополе. Развожаев утверждает, что пострадавших нет.



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Местные Telegram-каналы заявляют о двух волнах атаки, во время которых использовались ракеты ATACMS, в общей сложности было запущено 8 ракет.



Информацию о том, что на самом деле было две волны ударов, подтверждают и журналисты. Так, по данным Радио Свобода Крым.Реалии, первая волна "с громкими характерными взрывами попадания в цель" началась около 01:55, вторая – через 40 минут. Попадания сопровождались вспышками.







После второй волны атаки слышались несколько взрывов, похожих на детонацию. Несколько обломков ракет упало в районе поселка Любимовка. Что касается Севастополя, там воздушная тревога во время ночной атаки не объявлялась.



Тем временем Минобороны РФ заявило о 10 сбитых ракетах ATACMS над Крымом, но заявления российских властей нуждаются в независимом подтверждении, отмечают в Крым.Реалии.







Проукраинский ТГ-канал Голос Крыма сообщает, что на аэродроме "Бельбек" в Крыму дислоцируется 38-й истребительный авиационный полк ВВС России, имеющий 12 самолетов Су-27, 12 самолетов Су-27СМ, три Су-27УБ и пять Су-30М2, а также Севастопольский авиационно-спасательный центр МЧС России.



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