Видео: расстрел тюремщиков и бегство наркобарона на шоссе в Нормандии
Вооруженные люди в масках напали на тюремный фургон на французской автостраде, застрелили двух охранников и освободили наркобарона по прозвищу Муха, после чего скрылись с места происшествия пешком.
Нападение на тюремный фургон произошло после 11 утра на автостраде A154 рядом с пунктом взимания платы Инкарвиль, расположенным в городе Валь-де-Рей, Нормандия, север Франции.
В результате нападения погибли по меньшей мере два французских охранника, еще двое получили ранения, а нападавшим и заключенному, 30-летнему Мохаммеду Амра, удалось скрыться с места происшествия.
Заключенный, перевозился между городами Руан и Эвре в Нормандии, прежде чем разразилась кровавая бойня.
Последний раз Амра был осужден за кражу со взломом, а в прошлом он также был осужден за покушение на убийство.