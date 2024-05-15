



Видео: расстрел тюремщиков и бегство наркобарона на шоссе в Нормандии





Вооруженные люди в масках напали на тюремный фургон на французской автостраде, застрелили двух охранников и освободили наркобарона по прозвищу Муха, после чего скрылись с места происшествия пешком.



Нападение на тюремный фургон произошло после 11 утра на автостраде A154 рядом с пунктом взимания платы Инкарвиль, расположенным в городе Валь-де-Рей, Нормандия, север Франции.



Nouvelle vidéo des assassins qui libèrent Mohamed, dit la mouche à m*rde.

Quand ils seront en prison, Dupont-Moretti ira voir leur condition détention, ils joueront au baby-foot.

Ils iront au concert, des sorties parapentes et même un kohlanta !

#pénitentiaire #Incarville… pic.twitter.com/Uy1h8jvlwi — Bruno Attal (@Bruno_Attal_) May 14, 2024

🚨🇫🇷 FLASH | Les premières images du commando lourdement armé qui a attaqué un convoi pénitentiaire au péage d'Incarville où au moins deux agents ont été tués. Le détenu qui a pris la fuite avec les quatre assaillants, surnommé "La Mouche", a été identifié et est âgé de 30 ans.… pic.twitter.com/udGnlTpSaj — Cerfia (@CerfiaFR) May 14, 2024

В результате нападения погибли по меньшей мере два французских охранника, еще двое получили ранения, а нападавшим и заключенному, 30-летнему Мохаммеду Амра, удалось скрыться с места происшествия.Заключенный, перевозился между городами Руан и Эвре в Нормандии, прежде чем разразилась кровавая бойня.Последний раз Амра был осужден за кражу со взломом, а в прошлом он также был осужден за покушение на убийство.