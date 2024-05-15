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Видео: расстрел тюремщиков и бегство наркобарона на шоссе в Нормандии
15.05.2024 10:07 Аркадий Бочаровский

Видео: расстрел тюремщиков и бегство наркобарона на шоссе в Нормандии



Вооруженные люди в масках напали на тюремный фургон на французской автостраде, застрелили двух охранников и освободили наркобарона по прозвищу Муха, после чего скрылись с места происшествия пешком.

Нападение на тюремный фургон произошло после 11 утра на автостраде A154 рядом с пунктом взимания платы Инкарвиль, расположенным в городе Валь-де-Рей, Нормандия, север Франции.
 



В результате нападения погибли по меньшей мере два французских охранника, еще двое получили ранения, а нападавшим и заключенному, 30-летнему Мохаммеду Амра, удалось скрыться с места происшествия.

Заключенный, перевозился между городами Руан и Эвре в Нормандии, прежде чем разразилась кровавая бойня. 

Последний раз Амра был осужден за кражу со взломом, а в прошлом он также был осужден за покушение на убийство.
 
 

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