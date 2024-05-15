Киркоров поделился воспоминаниями о последней встрече с Юдашкиным
Поп-король Филипп Киркоров вспомнил о последней встрече с российским модельером Валентином Юдашкиным.
По данным "СтарХит", артист признался, что навещал друга за пару дней до его смерти.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
"Я пришел, поднимаюсь на второй этаж. Сидит Валя… Зная Валентина, я понимал, что это не Валентин. Он улыбнулся, он узнал меня, он в полном сознании был. И я даже не понимал, о чем можно разговаривать", — отметил Киркоров.
Юдашкин умер в мае прошлого года. Модельер долгое время боролся с раком.