



Киркоров поделился воспоминаниями о последней встрече с Юдашкиным

Поп-король Филипп Киркоров вспомнил о последней встрече с российским модельером Валентином Юдашкиным.



По данным "СтарХит", артист признался, что навещал друга за пару дней до его смерти.



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"Я пришел, поднимаюсь на второй этаж. Сидит Валя… Зная Валентина, я понимал, что это не Валентин. Он улыбнулся, он узнал меня, он в полном сознании был. И я даже не понимал, о чем можно разговаривать", — отметил Киркоров.



Юдашкин умер в мае прошлого года. Модельер долгое время боролся с раком.