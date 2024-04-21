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Кровавя бойня на вечеринке в Мемфисе: двое убитых, много раненых
21.04.2024 09:43 Алина Груднева

Кровавя бойня на вечеринке в Мемфисе: двое убитых, много раненых

В США на вечеринке устроили перестрелку, в результате которой погибли как минимум два человека.

По данным CNN, еще порядка 14 человек получили ранения.

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Как сообщила полиция, стрельба произошла на вечеринке американском Мемфисе, штат Теннесси, где собрались около 300 человек.

Трое из пострадавших находятся в критическом состоянии. По состоянию на вечер субботы ни один подозреваемый не был задержан. По версии следствия, по меньшей мере два человека открыли огонь на вечеринке. Расследование продолжается. 

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