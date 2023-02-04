



Конфискованные активы российского олигарха пойдут на помощь Украине - США

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил о первой передаче конфискованных активов подсанкционного российского олигарха во время совместного выступления с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным в Министерстве юстиции. По словам Гарланда, средства пойдут на помощь Украине.



"Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования в Украине", - сказал Гарланд.



В июне с банковского счета в США, принадлежащего российскому бизнесмену Константину Малофееву были изъяты миллионы долларов за то, что он "действовал или намеревался действовать, прямо или косвенно, от имени российского правительства".



Костин подтвердил заявление Гарланда, добавив, что обе страны посылают четкий сигнал: "Никакого иммунитета и безнаказанности за международные преступления не будет".