



"Коммунистическое шоу": Трамп предстанет перед судом

В понедельник, 15 апреля, Дональд Трамп предстанет перед судом в Нью-Йорке в рамках уголовного процесса, связанного с влиянием на президентские выборы 2016 года путем тайных выплат.



Его обвиняют в фальсификации деловой документации с целью сокрытия предполагаемого сексуального контакта с актрисой фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс, чтобы оградить свою предвыборную кампанию в 2016 году от негативной огласки.



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Так называемое "дело о скрытых деньгах" является одним из четырех уголовных производств, по которым проходит Трамп. Экс-президент США заявил, что данный процесс является "коммунистическим шоу". Он поклялся отомстить своему сопернику на предстоящих выборах Джо Байдену.



Обвиняемый считает себя мучеником, который выступает ради своих сторонников. По его словам, в суде он будет "вынужден сидеть с кляпом во рту".