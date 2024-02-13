



Кирби ответил, чем чреват отказ Конгресса одобрить помощь Израилю и Украине

Если американский Конгресс откажется одобрять законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню, то это продемонстрирует, что на Вашингтон нельзя положиться.



Такое заявление сделал представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби во время брифинга в Белом доме.



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"Если мы этого не сделаем, то это даст сигнал не только союзникам и партнерам, но и потенциальным противникам, что на США нельзя рассчитывать, что мы не заинтересованы в том, чтобы быть лидером на международной арене, что мы не будем выполнять наши обязательства перед союзниками и партнерами, которые ведут важнейшую борьбу", - предупредил он.



Ранее президент США Джо Байден приветствовал решение Сената одобрить пакет помощи для Украины, Израиля и Тайваня, призвав Конгресс последовать этому примеру как можно скорее.

