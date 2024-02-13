



Байден: пакет помощи для Украины и Израиля имеет решающее значение

Президент США Джо Байден приветствовал принятый Сенатом законопроект об оказании Украине, Израилю и Тайваню помощи на 95,3 млрд долларов.



По словам американского лидера, этот пакет имеет решающее значение для продвижения интересов национальной безопасности США.



"Это позволит Соединенным Штатам продолжать жизненно важную работу вместе с нашими союзниками и партнерами", - сказал он.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам Байдена, законопроект поможет США отстаивать свободу Украины и поддержать ее способность защитить себя от агрессии со стороны России, а также предоставить Израилю все необходимое для защиты своего народа от ХАМАСа.



"Примечательно, что это обеспечит жизненно важную гуманитарную помощь палестинцам, подавляющее большинство которых не имеет никакого отношения к ХАМАСу. Я призываю Палату представителей срочно принять аналогичные меры. Мы не можем позволить себе больше ждать", - резюмировал Байден.

