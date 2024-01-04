



Кирби: без Конгресса военной помощи Украине не будет

У Вашингтоне нет достаточной суммы денег, чтобы продолжить финансирование новых пакетов военной помощи Украине.



Такое заявление во время брифинга сделал спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.



"У США больше нет достаточного финансирования, чтобы предоставлять Украине новые пакеты военной помощи. Без завершения Конгресса оружия Украине не будет", – сказал Кирби.



По его словам, администрация Байдена не заметила, чтобы Украина использовала переданное ей оружие "надлежащим образом на поле боя".



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"Мы не увидели признаков широкомасштабной коррупции или злоупотреблений со стороны украинских военных", — добавил он.



Уточняется, что США предоставили около 44,2 миллиарда долларов военной помощи с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину и более 47 миллиардов долларов военной помощи с 2014 года.



"Мы отправили специалистов и отдельных лиц в Киеве специально для подотчетности. И украинцы понимают нашу потребность в подотчетности. Они разделяют это и ясно дали понять, что готовы работать с нами", - добавил он.



В ответ на новость об отсутствии денег для финансирования военной помощи министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что у Киева нет "плана Б".



"У нас нет "плана Б". Мы уверены в "плане А". Украина всегда будет бороться с имеющимися у нее ресурсами. И как правильно сказал генсек НАТО – то, что дается Украине, не благотворительность. Это инвестиция в защиту НАТО, а также в защиту процветания американского народа", - сказал он.