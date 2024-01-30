



Кэрролл "пошутила", что потратит 83 млн долларов Трампа на покупки

E. Джин Кэрролл подверглась нападкам за то, что в шутку сказала, что отправится на "шопинг, приобретет совершенно новый гардероб, новые туфли и купит пентхаус".



После того как судья присудил Э. Джин Кэрролл 83,3 миллиона долларов в качестве компенсации за клевету в деле против бывшего президента США Дональда Трампа, многие задались вопросом, как она потратит эти деньги.



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Хотя писательница дала понять, что будет осторожна с деньгами, как только они окажутся в ее распоряжении, Кэрролл теперь подвергается нападкам за то, что в шутку сказала, что отправится на "шопинг, приобретет совершенно новый гардероб, новые туфли и купит пентхаус".



Кэрролл, появившаяся в понедельник , 29 января, в программе "Доброе утро, Америка", заявила, что хотела бы "отдать деньги на то, что ненавидит Дональд Трамп".



Когда ведущая MSNBC Рэйчел Мэддоу в интервью спросила, как бы она потратила деньги, полученные от возмещения ущерба, Кэрролл сказала: "Да, Рэйчел, да! У меня столько замечательных идей о том, что хорошего я сделаю на эти деньги". Первым делом, Рэйчел, мы с тобой отправимся за покупками. Мы купим совершенно новый гардероб, новые туфли... Рейчел, что ты хочешь? Пентхаус? Он твой, Рэйчел. Пентхаус и Францию? Ты хочешь Францию? Хочешь побывать во Франции?"



Однако один из членов юридической команды Кэрролл быстро вмешался и сказал: "Это шутка".

