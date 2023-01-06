



Кандидатуру Трампа выдвинули на пост спикера палаты представителей

Конгрессмен от "Республиканской партии" Мэтт Гетц выдвинул кандидатуру бывшего президента США Дональда Трампа на пост спикера палаты представителей.



Об этом сообщает Fox news.



"Я выдвигаю Дональда Трампа кандидатом на пост спикера палаты представителей", — сообщил Гетц в соцсети, вызвав ажиотаж среди сторонников Трампа.



По словам политика, США достигли при Трампе больших успехов во внутренней и внешней политике.



Уточняется, что группа из примерно 20 республиканцев, в том числе Гетц, проголосовали против кандидатуры Кевина Маккарти на этот пост. Таким образом, провалено уже 11-е по счету голосование.