Новости » Новости США
Кандидатуру Трампа выдвинули на пост спикера палаты представителей
06.01.2023 10:40 Алина Груднева

Кандидатуру Трампа выдвинули на пост спикера палаты представителей

Конгрессмен от "Республиканской партии" Мэтт Гетц выдвинул кандидатуру бывшего президента США Дональда Трампа на пост спикера палаты представителей. 

Об этом сообщает Fox news.

"Я выдвигаю Дональда Трампа кандидатом на пост спикера палаты представителей", — сообщил Гетц в соцсети, вызвав ажиотаж среди сторонников Трампа.

По словам политика, США достигли при Трампе больших успехов во внутренней и внешней политике.

Уточняется, что группа из примерно 20 республиканцев, в том числе Гетц, проголосовали против кандидатуры Кевина Маккарти на этот пост. Таким образом, провалено уже 11-е по счету голосование.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы