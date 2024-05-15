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Борьба с ИГИЛ в Турции: арестованы 56 подозреваемых
15.05.2024 09:52 Алина Груднева

Борьба с ИГИЛ в Турции: арестованы 56 подозреваемых

В Турции продолжаются контртеррористические операции в рамках борьбы с ИГИЛ.

По словам министра внутренних дел страны Али Ерликая, в 4 провинциях задержаны 56 подозреваемых в связях с террористической организацией.

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10 задержанных также подозреваются в связях с "Аль Каидой". По словам Ерликая, большинство подозреваемых занимались вербовкой. Некоторые занимались непосредственной подготовкой боевиков.

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