Борьба с ИГИЛ в Турции: арестованы 56 подозреваемых
В Турции продолжаются контртеррористические операции в рамках борьбы с ИГИЛ.
По словам министра внутренних дел страны Али Ерликая, в 4 провинциях задержаны 56 подозреваемых в связях с террористической организацией.
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10 задержанных также подозреваются в связях с "Аль Каидой". По словам Ерликая, большинство подозреваемых занимались вербовкой. Некоторые занимались непосредственной подготовкой боевиков.