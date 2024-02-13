



Камала Харрис объявила о готовности взять на себя обязанности Байдена

Вице-президент США Камала Харрис заявила о своей готовности служить своей стране на фоне возобновившихся споров о возрасте и умственных способностях президента Джо Байдена.



В интервью The Wall Street Journal Харрис ответила на опасения по поводу возраста президента, заявив: "Я готова служить своей стране, в этом нет никаких сомнений", утверждая, что любой наблюдающий за ее деятельностью "придет к выводу, что она полностью способна взять на себя руководство".



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Интервью состоялось за два дня до комментариев прокурора Роберта Хора в прошлый четверг, касающихся памяти Байдена в возрасте 81 года. Эти комментарии повлияли на ход избирательной кампании, всего за девять месяцев до ноябрьских президентских выборов, на которых Байден, скорее всего, столкнется с бывшим президентом-республиканцем Дональдом Трампом.



На следующий день после публикации отчета прокурора Харрис выступила в защиту президента, осудив "политические мотивы", стоящие за комментариями прокурора.



Хотя Конституция США предусматривает, что в случае смерти или неспособности президента исполнять свои обязанности вице-президент принимает на себя президентские полномочия, это не делает Харрис автоматически кандидатом от Демократической партии, если Байден по каким-либо причинам выйдет из гонки.



По данным The Wall Street Journal, официальные представители Демократической партии подчеркивают, что серьезного обсуждения вопроса о замене Байдена в президентской гонке в этом году не ведется, указывая на то, что период выдвижения кандидатов на первичных выборах уже закончился.



В случае непредвиденных обстоятельств, приведших к отказу Байдена от участия в выборах, Харрис должна будет набрать необходимое количество делегатов, чтобы занять его место на съезде партии в августе.

