



Иванка Трамп организовала встречу премьера Катара с еврейскими бизнесменами

На прошлой неделе Джаред Кушнер и Иванка Трамп организовали встречу премьер-министра Катара Мохаммеда бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани с еврейскими бизнесменами в Нью-Йорке.



По данным издания Axios, об этом сообщили три источника.



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Премьер Катара рассказал об усилиях Дохи относительно освобождения заложников, удерживаемых террористами в Газе. Также он ответил на вопрос о том, какие связи поддерживает его страна с ХАМАСом. По словам Аль Тани, Катар начал поддерживать контакт с террористической организацией еще в 2006 году при поддержке администрации Буша. При Обаме и Трампе эта связь поощрялась.



"Многие из нас пришли с негативным восприятием Катара на основе прочитанного, а ушли с большим пониманием роли, которую они играли в Газе. Нас впечатлила готовность премьера отвечать на сложные вопросы", - сказали источники.