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Испорченное Рождество: Возле Рокфеллер-центра появилась свастика
30.11.2023 13:41 Катя Шульц

Испорченное Рождество: Возле Рокфеллер-центра появилась свастика

Возле Рокфеллер-центра в Нью-Йорке уже поставили традиционную рождественскую ель. Еще несколько дней и начнется Адвент. Но вездесущие сочувствующие террористам ХАМАСа, похоже решили испортить Рождество всем нью-йоркцам, ведь в этот вечер открывали елку, и горожане и туристы были вынуждены делить пространство с беснующимися антисемитами.


Демонстранты не имели возможности непосредственно добраться до рождественской ели. Вполне вероятно, что дерево пришлось бы украшать заново. Однако варвары на этом не остановились. Заполнив все улицы вокруг Рокфеллер-центра, они стали атаковать редакции New York Post и Fox News, которые находятся в этом районе. Кроме того, снова звучала антисемитская кричалка “от реки до моря”.
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Но и этого было мало. Протестующие принесли плакаты с гигантскими свастиками, на которых израильская армия сравнивается с фашистами. Полицейских, которые пытались навести порядок, протестующие называли “чертовыми нацистами”.
 

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