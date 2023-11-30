



Испорченное Рождество: Возле Рокфеллер-центра появилась свастика

Возле Рокфеллер-центра в Нью-Йорке уже поставили традиционную рождественскую ель. Еще несколько дней и начнется Адвент. Но вездесущие сочувствующие террористам ХАМАСа, похоже решили испортить Рождество всем нью-йоркцам, ведь в этот вечер открывали елку, и горожане и туристы были вынуждены делить пространство с беснующимися антисемитами.

There’s someone with a swastika sign at the Free Palestine protest outside the Rockefeller Center tree lighting in NYC tonight. @CBSNewYork https://t.co/o8TOcH6zTj pic.twitter.com/5dMOBBftn2 — Ali Bauman (@AliBaumanTV) November 29, 2023

Happening now across from the Rockefeller Center tree lighting and in front of NewsCorp, hundreds of people protesting in support of Palestinians. @CBSNewYork pic.twitter.com/zDOxYgpVfC — Ali Bauman (@AliBaumanTV) November 29, 2023

Демонстранты не имели возможности непосредственно добраться до рождественской ели. Вполне вероятно, что дерево пришлось бы украшать заново. Однако варвары на этом не остановились. Заполнив все улицы вокруг Рокфеллер-центра, они стали атаковать редакции New York Post и Fox News, которые находятся в этом районе. Кроме того, снова звучала антисемитская кричалка “от реки до моря”.Но и этого было мало. Протестующие принесли плакаты с гигантскими свастиками, на которых израильская армия сравнивается с фашистами. Полицейских, которые пытались навести порядок, протестующие называли “чертовыми нацистами”.